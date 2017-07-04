Новости экономики за 04.07.2017

Новости Беларуси. Изменения в банковском секторе экономики. Беларусь 4 июля перешла на международную структуру номера счета. Теперь он будет иметь 28 знаков вместо 13, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой стандарт (IBAN) используется более чем в 70 странах мира, чтобы проще и быстрее обрабатывать международные платежи. НОВЫЙ СТАНДАРТ IBAN

Для получения денежного перевода из-за границы свой новый номер счета необходимо сообщить отправителю. А вот зарплаты, пособия, и пенсии поступят автоматически. Замены карточек не потребуется. Все необходимые операции по новому счету банки проведут самостоятельно.

Вячеслав Зуйко, главный специалист управления организации и развития платежных систем Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси:

Предусмотрен переходный период как для физических лиц, так и для юридических. В течение двух месяцев для заработной платы по спискам и до 31 декабря 2017 года по международным банковским переводам. ЕДИНЫЙ СЧЕТ

4 июля изменяется порядок уплаты таможенных платежей. Отныне все они будут зачисляться на единый счет Минской центральной таможни. Раньше белорусы перечисляли платежи на счета таможни, на которой декларировали товары. Предпринимателям и юрлицам это не всегда было удобно.

Теперь сборы, пошлины, налоги в любой валюте можно оплатить по единому счету, независимо от того, через какой пункт пропуска ввезен товар. ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ

Электрики говорят о смене вектора спроса на их услуги. Раньше заказывали перенос розеток и монтаж светильников. В последнее время шквал заявок: протянуть в квартиру пару дополнительных кабелей на 5-6 кВт каждый. Всему виной майнинг (другими словами, добыча биткоинов). Еще проще – очередной способ заработать в интернете. Доход от майнинга сейчас можно получить только имея очень дешевое электричество и действительно много вычислительных устройств. Хорошо изучив рынок, можно найти достаточно выгодные предложения для домашнего майнинга, которые смогут принести доход, сравнимый с зарплатой офисного сотрудника. ВРЕМЯ ВАРИТЬ ВАРЕНЬЕ

Самое время варить варенье: цены на сезонные фрукты достигли минимума.