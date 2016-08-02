Новости Беларуси. Нацбанк Беларуси изъял из обращения около 70% купюр старого образца. Причем в основном это банкноты крупных номиналов: 50, 100 и 200 тысяч рублей.

До появления новых в стране ходило 600 миллионов купюр старого образца. Заменить их полностью Нацбанк рассчитывает до октября. Но до конца года параллельно в обращении будут денежные знаки образцов 2000 и 2009 годов.

Решение о деноминации официальной денежной единицы Беларуси действует с 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.