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Новости экономики на РТР-Беларусь за 24.10.2022

24 октября 2022 16:38
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило порядок повышения и установления цен, а белорусские нефтяники ожидают прибытия новой техники из Китая.

Подробности – в нашем экономическом блоке в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Новые регламенты торговли утвердили в Беларуси. Что изменилось?

Административные регламенты в сфере торговли и ценообразования утвердили в Беларуси. Так, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли определили, как и в какой форме нужно согласовывать необходимый для магазина перечень товаров. Также утверждены регламенты для повышения и установления цен.

Новости экономики на РТР-Беларусь за 24.10.2022-1

Согласно документу, производители имеют право устанавливать стоимость товара, который ранее не производился, а также по объективной причине увеличить ценник, например, если подорожало сырье. Все указанные процедуры буду проводить органы, подотчетные главе государства, местным властям, государственным ведомствам. Как подчеркнули в МАРТ, незаконное повышение цен – это административное правонарушение.

Китайское оборудование для добычи нефти протестируют в Речице

Белорусские нефтяники готовятся осваивать новое оборудование. Так, вскоре строителям скважин поступят новые роторно-управляемые и телеметрические системы из Китая. Такие установки уже успешно используют российские нефтяники.

Новости экономики на РТР-Беларусь за 24.10.2022-4

Отмечается, что это техника нового поколения. Она позволяет управлять траекторией скважины, сводить к минимуму риск аварии. Китайское образцы не хуже западных аналогов, соответствуют всем техпараметрам и доступнее по цене. Новинку испытают на Речицком месторождении. Ожидается, что китайское оборудование удешевит процесс проводки горизонтальных скважин.

Курсы валют на 24 и 25 октября

Новости экономики на РТР-Беларусь за 24.10.2022-7

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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