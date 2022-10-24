Новости экономики на РТР-Беларусь за 24.10.2022

Административные регламенты в сфере торговли и ценообразования утвердили в Беларуси. Так, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли определили, как и в какой форме нужно согласовывать необходимый для магазина перечень товаров. Также утверждены регламенты для повышения и установления цен.

Подробности – в нашем экономическом блоке в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило порядок повышения и установления цен, а белорусские нефтяники ожидают прибытия новой техники из Китая.

Согласно документу, производители имеют право устанавливать стоимость товара, который ранее не производился, а также по объективной причине увеличить ценник, например, если подорожало сырье. Все указанные процедуры буду проводить органы, подотчетные главе государства, местным властям, государственным ведомствам. Как подчеркнули в МАРТ, незаконное повышение цен – это административное правонарушение.

Китайское оборудование для добычи нефти протестируют в Речице

Белорусские нефтяники готовятся осваивать новое оборудование. Так, вскоре строителям скважин поступят новые роторно-управляемые и телеметрические системы из Китая. Такие установки уже успешно используют российские нефтяники.