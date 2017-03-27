Новости экономики на 27.03.2017

Новости Беларуси. У судебных исполнителей и кредиторов появится больше полномочий, к примеру, водителей-должников могут ограничить в праве управлять машиной на неопределенный срок, а не на 5 лет,

при этом на авто не просто наложат формальный арест, а эвакуируют на охраняемую стоянку.

При наличии арестованных счетов должник не сможет открыть новый даже в другом банке. Информация о его репутации попадет в единую базу.

ВОЗВРАЩАЕМ ДОЛГИ

Если должник – наемный работник, то достаточно письменно обратиться к его руководителю или учредителю организации.

Деньги будут списываться с зарплаты, однако, вычет не должен превысить 50% дохода.

Замечу, что сам дебитор по уважительным причинам, например, больничный, может растянуть срок выплат и написать заявление судебному исполнителю. Такие правила будут действовать с середины мая.