Новости экономики на 27.03.2017

Новости Беларуси. У судебных исполнителей и кредиторов появится больше полномочий, к примеру, водителей-должников могут ограничить в праве управлять машиной на неопределенный срок, а не на 5 лет,
при этом на авто не просто наложат формальный арест, а эвакуируют на охраняемую стоянку.
При наличии арестованных счетов должник не сможет открыть новый даже в другом банке. Информация о его репутации попадет в единую базу.
ВОЗВРАЩАЕМ ДОЛГИ
Если должник – наемный работник, то достаточно письменно обратиться к его руководителю или учредителю организации.
Деньги будут списываться с зарплаты, однако, вычет не должен превысить 50% дохода.
Замечу, что сам дебитор по уважительным причинам, например, больничный, может растянуть срок выплат и написать заявление судебному исполнителю. Такие правила будут действовать с середины мая.
Минчане по-прежнему платят меньше половины от реальной стоимости проезда в общественном транспорте. 57% затрат компенсирует государство. Эту планка, как и стоимость проездных, осталась на прежнем уровне благодаря оптимизации работы общественного транспорта.
И в 2017 году Министерство транспорта не планирует повышать тарифы.
МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
Экспорт медицинских услуг превысил полтора миллиона долларов по итогам 2016 года: 170 тысяч иностранцев оценили опыт белорусских врачей.
Самые популярные направления — терапия, хирургия, в том числе и пластическая.
С введением безвизового режима отдача от медицинского туризма может увеличиться. Во всех регионах предлагают комплексные обследования, для которых пяти дней вполне достаточно.
УЧИСЬ! СБЕРЕГАЙ! ЗАРАБАТЫВАЙ!
Неделя финансовой грамотности проходит в Беларуси. В ближайшие семь дней профильные ведомства и министерства проведут серию мастер-классов для детей.
Секретами финансового планирования белорусские дети поделятся во время онлайн-конференции со школьниками Македонии и Румынии.
Примечательно, что биржевые торги сегодня тоже открывали дети – символическим ударом в колокола. Эта традиция поддерживается в 130 странах мира, где проводятся недели финансовой грамотности для подростков.
А теперь — к курсам валют. Завтра евро 2 рубля и 3 копейки, доллар 1 рубль и 87 копеек, сотню российских рублей меняют на 3 рубля и 29 копеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.