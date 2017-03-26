Опытные люди и качественная техника. Как стартовала посевная кампания-2017 в Беларуси и какие задачи поставил Президент

Новости Беларуси. Весна в 2017 году стартовала раньше обычного. Впрочем, не застав врасплох белорусских аграриев. Посевная кампания началась в регионах страны. А в деле этом, как звенья прочной цепи, важно все: и техника, и технологии, и качество зерна, и человеческие руки. Об этом и не только говорили во время рабочей поездки Президента в Гродненскую область.

Что посеешь, то и пожнешь. Каким будет хлебный урожай и какие рекорды ждать от 2017 года?

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Готова техника, люди знают, что делать.

Вся Беларусь приступила к посевной. Темпы, задачи, перспективы.

Дмитрий Бичан, главный агроном агрокомбината:

Земля достигла своей физической спелости.

И для аграриев это знак – посевную надо начинать. Пусть и раньше привычного срока. Сначала – посев яровых, потом – кукурузы. Следующий этап – заготовка кормов.

Дмитрий Бичан – агроном со стажем. Даже потрогав землю на ощупь, определит, готова ли для начала урожайного сезона. Это, кстати, юг страны. Гомельский регион. Здесь уже кипит работа. На поле все вышли еще две недели назад.

Дмитрий Бичан, главный агроном агрокомбината:

Больше времени будет на развитие и формирование урожая.

Вот и Василий Афанасьенко рассказывает, что уже сделали и что еще предстоит.

Василий Афанасьенко, механизатор агрокомбината:

Овес почти посеяли, начали ячмень.

К посевной он уже смог прикоснуться своими руками. Как-никак механизатор со стажем. Дальше – больше. С каждым днем посевные площади растут. Уже через неделю в этом хозяйстве намерены завершить посев ранних яровых.

Не упустить влагу – для песчаных почв юго-востока страны единственная стратегия успеха. Ранний сев – это не столько удача, сколько испытание аграриев на знание технологий. То, что зерно уже в земле, вовсе не означает, что и урожай поспеет раньше.

Тем не менее на будущий урожай аграрии смотрят с оптимизмом и делают все, что зависит от них.

Николай Мисоченко, заместитель директора по производству агрокомбината:

Техника была подготовлена в зимний период. И мы вовремя вышли в поля.

Тем временем в Могилеве особенности посевной свои. Здесь привлекают авиацию. Практика показала: такие «летающие агрономы» эффективнее обычной сельхозтехники. За день выполняют столько работы, сколько тракторы за неделю. К примеру, вот такой Ан-2 совершает около 40 полетов. При этом на борт воздушного судна загружают тонну минеральных удобрений. Специально для обработки 6,5 гектаров.

Под весенний сев по всей республики в 2017 году отведено около 2,5 миллионов гектаров. На неделе о ходе весенних работ доложили Президенту. Внимание – Гродненскому региону. Работы здесь идут активно. Первыми в поле здесь вышли в Зельвенском, Мостовском, Сморгонском и Островецком районах. Вот только тактику нужно менять. Александр Лукашенко отмечает: сеять и убирать надо весь год. Только тогда будет хороший результат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Круглый год сеять надо, кроме зимы. И убирать надо круглый год. Вот они сейчас посеют, но что такое посеять? Это две недели. А дальше у нас две недели до заготовки кормов есть промежуток времени. Ну так вы возьмите эти две недели, зацепите плуги и пораспахивайте все, как это сделано там, где я каждый день бываю и хожу.

А еще техника. От нее зависит действительно многое. Вот только при производстве гнаться надо далеко не за количеством, а за качеством. Это сэкономит и средства, и время.

Александр Лукашенко:

Требуй железобетонного качества от МТЗ, МАЗов, БелАЗов этих всех, других прицепных. Чтобы идеальное было качество. Лучше меньше пусть сделают, но качественнее.

Вот такие машины мы все привыкли видеть на полях республики. Но сегодня ученые и опытные аграрии работают над созданием высокотехнологичной сельхозтехники. Сегодня разработано 36 наименований новых машин.

В планах и вовсе создать около пяти сотен. Новые машины потребляют меньше топлива, да и в целом разработки позволили значительно сократить закупку техники за рубежом. Особое внимание уделяют созданию машин для внесения удобрений.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Если по всей стране применить данную систему удобрений, то мы получим дополнительно 3 миллиона тонн зерна.

Мощь нашей сельхозтехники на неделе продемонстрировали Президенту. Опрыскиватель, сеялки, машины для внесения минеральных удобрений. Парк машин впечатляет. А это значит, сельскохозяйственная отрасль не стоит на месте.

На таких машинах сегодня работают настоящие профессионалы своего дела. Кстати, тему занятости и заработных плат Александр Лукашенко на неделе тоже затронет. Людям надо помочь устроиться на работу, а заработная плата по стране должна быть тысячу рублей. Это обязательная задача.

Александр Лукашенко:

Я хочу, чтобы вы понимали. Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу. И если он не хочет работу, значит в списки его. Будем потом определяться, что с ним делать. Это не значит, что мы к 1 мая создадим новые рабочие места на нефтепереработке или «Гродно Азот» новый комбинат. При нынешнем уровне цен это просто перед людьми стыдно, что они не получают несчастную тысячу. Нет, это хорошая будет зарплата – 1000. Но нам надо ее получить.

Всего в республике для проведения весенне-полевых работ более 40 тысяч тракторов, 3 тысячи почвообрабатывающих агрегатов и около 10 тысяч машин для внесения удобрений. Готовность стопроцентная.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Готова техника, люди знают, что делать. Семенами обеспечены в полном объеме и с лихвой. Сейчас ведем реализацию нашим коллегам-россиянам.

При оптимальных погодных условиях сев можно провести менее чем за две недели. Надеются аграрии и на рекорды, и на то, что хлебным урожаем в 2017 году похвастаться сможем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.