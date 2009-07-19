На треть повышены пошлины на ввоз иномарок

Вступил в действие указ президента о повышении ввозных пошлин на иномарки.

По данным Минэкономики, это сделано не только для повышения конкурентоспособности национального автопрома и более эффективного налогообложения импорта, но и для сокращения контрабандного реэкспорта иномарок через Беларусь в Россию в связи с отсутствием между странами таможенных пошлин.

Документ вводит на 9 месяцев повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в размере 25% на новые грузовые автомобили, включая седельные тягачи, уровня «Евро-3». И на уровне 50%, но не менее 2,2 евро за 1 куб. см объема двигателя на авто, бывшие в эксплуатации, вместо прежних 35%, сообщают информагентства.