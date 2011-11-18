Назарбаев: Наднациональным органам за пять лет будут переданы 75 национальных полномочий

Новости России. В Москве состоялась трехсторонняя встреча Президентов Александра Лукашенко, Дмитрия Медведев и Нурсултана Назарбаев. По ее итогам главы государств подписали Декларацию о Евразийской экономической интеграции.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

В рамках Единого экономического пространства будут созданы условия общего рынка услуг, капитала и рабочей силы. Мы должны будем согласовать макроэкономические показатели наших государств. Это внешний государственный долг, уровень инфляции, внутренние тарифы. Согласно этим договоренностям, будем согласовывать дела по монополиям. Это единый транспортный тариф железных дорог. К 2015 году подойдем к единому тарифу транспортировки нефтегазовых трубопроводных систем. Тогда полностью начинает работать Единое экономическое пространство.

За это время мы услышали очень много критики со всех сторон: и с Запада, и с Востока, внутри наших стран. За пять лет будут наднациональным органам переданы 75 национальных полномочий, говорят, мол, теряется суверенитет. Но мы приобретаем большой суверенитет.

К сегодняшнему подписанию мы прошли очень сложный путь. Пять лет назад в Сочи мы договорились о создании Таможенного союза. Европейский союз к этому шел 40 лет.