На перекрестке семи дорог:

Специалисты стран Европы и Азии собрались в Барановичах, чтобы обсудить возможности привлечения в Беларусь дополнительных грузопотоков.Речь пойдет об основных направлениях развития рынка транспортных услуг, а также перспективах сотрудничества железных дорог, операторских и экспедиторских компаний.

Напомним, наша страна находится на перекрестке международных транспортных коридоров и является важнейшим элементом Евроазиатского транспортного рынка. Белорусская железная дорога сегодня имеет достаточные резервы для привлечения дополнительных объемов грузов.