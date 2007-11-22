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На перекрестке семи дорог:

22 ноября 2007 09:29
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Специалисты стран Европы и Азии собрались в Барановичах, чтобы обсудить возможности привлечения в Беларусь дополнительных грузопотоков.Речь пойдет об основных направлениях развития рынка транспортных услуг, а также перспективах сотрудничества железных дорог, операторских и экспедиторских компаний.
Напомним, наша страна находится на перекрестке международных транспортных коридоров и является важнейшим элементом Евроазиатского транспортного рынка. Белорусская железная дорога сегодня имеет достаточные резервы для привлечения дополнительных объемов грузов.
# Экономика

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