Эксперимент завершен успешно

Платить за коммунальные услуги втрое меньше - такая возможность появится у жильцов первого энергоэффективного дома, построенного в Минске.

Экономить тепло в нем будут по специальным технологиям. Специалисты считают, что за таким жильем - будущее.

Первый энегоэффективный дом в столице готов к заселению. Экономить тепло в нем будут утепленные по специальным технологиям стены и окна. Уникальна и система вентиляции.

Еще один "плюс" таких строительных ноу-хау - чистый, почти арктический воздух в квартирах. Но за удобства нужно платить. Сегодня квадратный метр в таком элитном доме стоит на пятьдесят долларов дороже, чем в соседних. Тем не менее, считают специалисты, у энергоэффективного жилья - большое будущее.

Комплексная модернизация пятиэтажек - еще один шаг к экономии. Сносить их невыгодно: расходы могут составить до 60% стоимости нового строительства. Лучше рекоструировать. Мансардные надстройки - дополнительные дешевые метры жилья, а тепловая реабилитация зданий в три раза снижает энергопотребление.

Реабилитацию "хрущевок" надо проводить поквартально. Это, считают коммунальщики, даст наибольший экономический эффект. Планируют увеличить и объемы капитального ремонта жилого фонда. С привлечением льготных кредитов граждан. Это позволит жильцам не ждать планового капремонта и тепловой модернизации, а самим принимать решение о необходимости их проведения. При это станет возможным ежегодно увеличивать долю вводимого после капремонта жилья на 2-3%.