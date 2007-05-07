На неплательщиков коммунальных услуг - иск в суд

Почти девять миллиардов рублей так и не досчитались столичные коммунальщики. Десятки тысяч минчан по-прежнему не расплатились за коммунальные услуги. Однако уже к первому июля задолженность нужно снизить вдвое. Такую программу-максимум задали городские власти службам Минска. Причем, если с новоявленными должниками еще надеются договориться, то с теми, для кого не платить - традиция, беседовать будут уже в суде. На сегодня предъявлено более трех с половиной тысяч исков. Как быть, когда не все хотят платить, обсуждали на сегодняшней планерке в Мингорисполкоме.