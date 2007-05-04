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Российское частное предприятие "Запад-Транснефтепродукт" платит по счетам

04 мая 2007 10:45
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Российское частное предприятие "Запад-Транснефтепродукт" возместило МЧС Беларуси затраты на ликвидацию последствий разлива дизтоплива из нефтепровода "Унеча-Вентспилс". Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Энвер Бариев. К настоящему времени сумма в размере 130-150 млн. белорусских рублей практически выплачена.
Как ранее сообщалось, 23 марта на одном из участков нефтепровода Унеча-Вентспилс образовалась трещина. В результате - вытекло 100 тонн дизтоплива. Оно попало в мелиоративный канал, и далее - в реку Улла, приток Западной Двины. От нефтепродуктов было очищено более гектара земли, однако небольшое количество дизтоплива всё же попало в Западную Двину.
# Экономика

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