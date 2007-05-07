Поля и сады перенесли первомайские заморозки с наименьшими потерями

От прошедших заморозков пострадала лишь небольшая часть посевов на юге Беларуси.В основном это листовая поверхность яровых зерновых культур в некоторых районах Брестской и Гомельской областей. На небольших площадях отмечена также гибель посевов люпина и озимого рапса. Самые низкие температуры до -6 градусов отмечались на Полесье 4 мая, поэтому, отмечают специалисты, необходима еще как минимум неделя, чтобы проявились последствия заморозков. Все поля будут обследованы, а также проведены необходимые мероприятия по реабилитации посевов. При соответствующем уходе растения восстановят свое развитие. Наибольший урон прошедшие заморозки могли нанести цветущим садам на юге республики. Преимущественно это косточковые плодовые деревья, завязи на которых может быть мало.