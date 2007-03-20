Отечественные масло и майонез составят конкуренцию импортным аналогам

В ближайшие четыре года на техническое перевооружение масложировых предприятий будет направлено почти 75 миллионов долларов. Президиум Совета министров Беларуси рассмотрел проект программы развития отрасли до 2010 года. В результате - специалисты рассчитывают составить конкуренцию импортным подсолнечному маслу и майонезу по качеству и цене.

Согласно документу выпуск масложировой продукции должен быть увеличен в три раза. Для этого, например, посевные площади рапса вырастут в два с половиной раза. А масло будет использоваться в пищевой промышленности и для изготовления биотоплива. Техническое перевооружение белорусских перерабатывающих предприятий позволит освоить выпуск новых видов продукции, и себя чувствовать увереннее на внешних рынках.