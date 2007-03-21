Белорусские предприятия переходят на уголь

Министерство энергетики Беларуси прогнозирует снижение потребления энергоресурсов за первый квартал на 500 тысяч тонн.До 2012 года республика планирует довести долю собственных энергоресурсов в общем объеме потребления до 25%.

Важный проект в ближайшей перспективе - создание угольных станций в Беларуси. Планируется, что первая такая станция появится в Брестской области. На угле будут также работать и белорусские цементные заводы. Они уже сейчас переводят свои печи на сжигание угля. ТЭЦ на местных видах топлива построят в Пружанах и Жодино. Много объектов в системе ЖКХ также планируется переводить на местные виды топлива.