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Молочные заводы сменят профиль

12 марта 2007 11:54
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В Беларуси на переоснащение молочных заводов в 2007 году будет направлено Br100 млрд. Это на 17 млрд. больше, чем в 2006 году.Переработка молока и производство цельномолочной продукции будет сконцентрировано на крупных молочных комбинатах, а небольшие молочные заводы будут перепрофилированы на первичную переработку сырья - пастеризацию молока. Большинство молочных заводов переведут на выпуск рентабельных видов продукции - твердых и полутвердых сыров, творожных изделий, йогуртов, а также сухого обезжиренного и сухого цельного молока. Эта экспортоориентированная продукция пользуется спросом на внешнем рынке.
# Экономика

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