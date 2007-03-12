Молочные заводы сменят профиль

В Беларуси на переоснащение молочных заводов в 2007 году будет направлено Br100 млрд. Это на 17 млрд. больше, чем в 2006 году.Переработка молока и производство цельномолочной продукции будет сконцентрировано на крупных молочных комбинатах, а небольшие молочные заводы будут перепрофилированы на первичную переработку сырья - пастеризацию молока. Большинство молочных заводов переведут на выпуск рентабельных видов продукции - твердых и полутвердых сыров, творожных изделий, йогуртов, а также сухого обезжиренного и сухого цельного молока. Эта экспортоориентированная продукция пользуется спросом на внешнем рынке.