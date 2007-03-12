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Депутаты определяют понятие ипотеки

12 марта 2007 10:00
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В Палате представителей Национального собрания Беларуси идет подготовка ко второму чтению законопроекта "Об ипотеке".Депутаты планируют рассмотреть его на весенней сессии, которая откроется в начале апреля. Документ направлен на создание правовой основы системы долгосрочного ипотечного кредитования. В нем определяется понятие ипотеки, основания ее возникновения и момент прекращения, порядок установления стоимости предмета ипотеки при заключении договора.
Согласно законопроекту договор об ипотеке должен быть заключен в письменной форме. Она возникает с момента регистрации права собственности залогодателя на предмет ипотеки. В статьях документа также отражены особенности ипотеки земельных участков, предприятий, зданий, жилых домов и квартир.
# Экономика

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