Депутаты определяют понятие ипотеки

В Палате представителей Национального собрания Беларуси идет подготовка ко второму чтению законопроекта "Об ипотеке".Депутаты планируют рассмотреть его на весенней сессии, которая откроется в начале апреля. Документ направлен на создание правовой основы системы долгосрочного ипотечного кредитования. В нем определяется понятие ипотеки, основания ее возникновения и момент прекращения, порядок установления стоимости предмета ипотеки при заключении договора.

Согласно законопроекту договор об ипотеке должен быть заключен в письменной форме. Она возникает с момента регистрации права собственности залогодателя на предмет ипотеки. В статьях документа также отражены особенности ипотеки земельных участков, предприятий, зданий, жилых домов и квартир.