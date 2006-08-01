В счет госзаказа на элеваторы республики поступили 55 тысяч тонн зерна нового урожая

В целом по стране необходимо сдать в счет госзаказа 1 миллион тонн продовольственного зерна. Пока лидируют хозяйства Гродненской области и Брестчины. В каждом из этих регионов госзаказ уже выполнен более чем на 10%.

Зерно на элеваторы поступает с повышенной влажностью, поэтому приходится его очищать и повторно сушить. Хлеборобы работают круглосуточно, поскольку их основная задача - выполнить госзаказ к 1 сентября вместо объявленного ранее срока до 15 сентября. Самое главное, предстоит отобрать наиболее качественное зерно.

...День уборки береги - будешь есть пироги. Труженики полей превзошли народную мудрость: они берегут не только дни, но и ночи. Из 19 хозяйств Молодечненского района половина перешла на круглосуточный график уборки хлеба. Рабочий день у комбайнеров начинается в 6 часов утра, а заканчивается почти под утро следующего дня, когда обильно выпадает роса. В ночные смены выходят комбайны, оборудованные электронными датчиками контроля за потерями зерна.

Чтобы в намеченные две недели завершить уборку зерновых, нужно ежедневно убирать каждым комбайном порядка 10 - 11 гектаров. На полях, где хлеба уже <готовы>, за счет ночной уборки достигается выработка более 13 гектаров.

Несмотря на экстремальные погодные условия, уборочная страда набирает темп. В среднем за смену с полей убирается 400 тонн зерна. Столько же необходимо высушить и очистить. Зерносушилка работают круглосуточно.

Технология уборки и сушки отлажена. Дело за малым - чтобы продержалась погода.