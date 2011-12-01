Міншчына і Хмяльніцкая вобласць Украіны наладзяць актыўнае супрацоўніцтва

Пра гэта заяўлена на сустрэчы дэлегацыі гэтага заходняга ўкраінскага рэгіёна ў Мінаблвыканкаме.

Кантакты дзвюх абласцей распачаліся 8 год таму. Сёлета знешнегандлёвы абарот можа перавысіць лічбу у мільён долараў. Асноўныя пазіцыі экспарту сталічнага рэгіёна на Хмяльніччыну – электра- і металаабсталяванне. Цікавіць партнёраў вопыт сталічнага рэгіёна у сельскай гаспадарцы.

Перспектыўныя праекты замацаваны ў адмысловай праграме гандлёва-эканамічнага, навукова-тэхнічнага і культурнага супрацоўніцтва на бліжэйшыя два гады, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Леанід Гураль, намеснік старшыні Хмяльніцкай абласной дзяржаўнай адміністрацыі:

Жду улучшения отношений между нашими народами, а также жду улучшения экономического сотрудничества между Минской и Хмельницкой областями. Будем сотрудничать школами, институтами, учиться, чтобы улучшать наши взаимоотношения на будущее.

Аляксандр Ярмак, намеснік старшыні Мінаблвыканкама:

Встречаясь между собой, давая возможность встречаться и подтягивая наш бизнес, наших учащихся, детей и так далее, мы активизируем сотрудничество как сегодня, так и в будущем.