Прямой эфир

Міншчына і Хмяльніцкая вобласць Украіны наладзяць актыўнае супрацоўніцтва

01 декабря 2011 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Пра гэта заяўлена на сустрэчы дэлегацыі гэтага заходняга ўкраінскага рэгіёна ў Мінаблвыканкаме.

Кантакты дзвюх абласцей распачаліся 8 год таму. Сёлета знешнегандлёвы абарот можа перавысіць лічбу у мільён долараў. Асноўныя пазіцыі экспарту сталічнага рэгіёна на Хмяльніччыну – электра- і металаабсталяванне. Цікавіць партнёраў вопыт сталічнага рэгіёна у сельскай гаспадарцы.

Перспектыўныя праекты замацаваны ў адмысловай праграме гандлёва-эканамічнага, навукова-тэхнічнага і культурнага супрацоўніцтва на бліжэйшыя два гады, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Леанід Гураль, намеснік старшыні Хмяльніцкай абласной дзяржаўнай адміністрацыі:
Жду улучшения отношений между нашими народами, а также жду улучшения экономического сотрудничества между Минской и Хмельницкой областями. Будем сотрудничать школами, институтами, учиться, чтобы улучшать наши взаимоотношения на будущее.

Аляксандр Ярмак, намеснік старшыні Мінаблвыканкама:
Встречаясь между собой, давая возможность встречаться и подтягивая наш бизнес, наших учащихся, детей и так далее, мы активизируем сотрудничество как сегодня, так и в будущем.

# Экономика # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
01 декабря 2011 14:04

Средства от продажи 50% акций «Белтрансгаза» в размере 2,5 миллиардов долларов поступили в Нацбанк Беларуси

01 декабря 2011 13:50

Лукашенко: Без Беларуси не может быть ни Единого экономического пространства, ни Таможенного союза

01 декабря 2011 10:52

Барак Обама: Экономику США ждет сокрушительный удар, если Конгресс не продлит налоговые льготы для рядовых сотрудников