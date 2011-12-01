Лукашенко: Без Беларуси не может быть ни Единого экономического пространства, ни Таможенного союза

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с ответственным секретарем Комиссии Таможенного союза Сергеем Глазьевым.

Начиная встречу, глава нашего государства отметил, что вопросы, которые он хотел бы обсудить с Сергеем Глазьевым, связаны с формированием ЕЭП. Александр Лукашенко также отметил, что хотел бы посоветоваться и по ряду кадровых вопросов, в том, что касается создания Евразийской экономической комиссии и ее рабочих органов — совета и коллегии, которые начнут работать с 1 января 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Вы прекрасно понимаете, что без Беларуси не может быть ни Единого экономического пространства, ни Таможенного союза, в котором мы сейчас находимся. Поэтому Вы, как человек, который стоял практически стоял вместе с другими у истоков этого формирования этого процесса, будете абсолютно искренним, поскольку заинтересованы в успехе.

Что тут греха таить, Беларусь будет особой страной в ЕЭП. Потому что у нее экономика не такая, как у России и Казахстана. Там больше схожести, больше природных ресурсов, там они более крепкие с точки зрения углеводородов, а это сегодня во многом определяет экономику и развитие. Поэтому, конечно же, Беларуси надо иметь в виду некоторые аспекты, о которых вы мне можете сказать и посоветовать, в каком плане действовать.

Сергей Глазьев, ответственный секретарь Комиссии таможенного союза:

Практически весь план действий, который был определён главами государств в 2007 году, сегодня полностью выполнен. Выполнены также этапы и сроки формирования единой таможенной территории, которые наши правительства одобрили в 2009 году, и выполнен план действия Таможенного кодекса. Практически, первый этап интеграции — создание Таможенного союза — мы полностью завершили.

Сейчас, после того как главы государств в Москве подписали новый договор, мы переходим к следующему этапу.