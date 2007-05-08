Министры обсудили подготовку к жатве

Президиум Совета Министров обсуждает ход подготовки к уборке урожая 2007. Участники заседания также обсудили вопросы использования в сельском хозяйстве современных технологий.

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны почти на 2,5 миллионах гектаров, это на уровне 2006 года. Для жатвы в сельхозорганизациях подготовлено более 13 тысяч комбайнов, из них примерно половина российского производства - "Дон-1500". Эти машины устарели, и обеспечить высокие темпы жатвы будет непросто. Поэтому планируется закупить около 1.300 новых комбайнов, причем основной упор будет сделан на технику гомельского и лидского производства.

Импортные энергонасыщенные машины поставят только в хозяйства со средней урожайностью свыше 50 центнеров с гектара. Комбайны, не уступающие лучшим импортным образцам, уже разрабатывают белорусские специалисты. Первые поставки такой техники запланированы на 2008 год. При разработке новых моделей будет учтен опыт мировых лидеров в этой области.

От прошедших заморозков в конце апреля - начале мая пострадали лишь небольшая часть посевов в районах Брестской и Гомельской областей. В основном - это яровые и зерновые культуры. По оценке ученых, эти повреждения не должны существенном образом повлиять на урожайность. Для того чтобы растения восстановились, необходимо как можно скорее подкормить их азотными удобрениями. На эти цели пострадавшим хозяйствам будут выделены дополнительные субсидии.