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Леонид Заяц: В 2018 посевная будет несколько проще

13 марта 2018 20:14
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Новости Беларуси. Весна – жаркая пора у аграриев. Буквально через несколько недель они выйдут в поля, чтобы начать новый трудовой год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 марта в Совете Министров обсуждали, как идет подготовка к посевной. Основная задача – своевременно подготовить технику и запасы минеральных удобрений.

Леонид Заяц: В 2018 посевная будет несколько проще-1

Совещание в правительстве – своеобразный мозговой штурм. На связи с Минском – руководители регионов, а главная задача – оперативно решить вопросы, которые невозможно снять на местном уровне.

Топливо, финансирование. Государство готово подставить плечо ответственным хозяйствам. На проведение весенне-полевых работ в банках предусмотрено 320 миллионов рублей льготных кредитов. Но сумма станет доступна только при условии возвращения ресурсов, которыми воспользовались в 2017 году.

Леонид Заяц: В 2018 посевная будет несколько проще-4

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Стоит: посеять 2,7 миллиона гектаров яровых культур, а так же обеспечить уход на площади 1,7 миллионов гектаров озимых зерновых культур, рапса.

В этом году несколько проще будет эти работы проводить. Во-первых, в прошлом году поднято на 32 % больше зяби, это упрощает работы. В этом году на 25 % больше накоплено минеральных удобрений.

Путь к большому урожаю тернистый. В 2018 аграриям нужно увеличить выпуск сельхозпродукции почти на 5 %, задача вполне посильная. К выходу в поля все почти готово, осталось дождаться разрешающего сигнала от небесной канцелярии.

Леонид Заяц: В 2018 посевная будет несколько проще-7

Какие надежды связывают с нынешней весной и на какую поддержку надеются хлеборобы? Ответы в видеоинформации от Юлии Бешановой.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Фотофакт # Леонид Заяц

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