Леонид Заяц: В 2018 посевная будет несколько проще

Новости Беларуси. Весна – жаркая пора у аграриев. Буквально через несколько недель они выйдут в поля, чтобы начать новый трудовой год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 марта в Совете Министров обсуждали, как идет подготовка к посевной. Основная задача – своевременно подготовить технику и запасы минеральных удобрений.

Совещание в правительстве – своеобразный мозговой штурм. На связи с Минском – руководители регионов, а главная задача – оперативно решить вопросы, которые невозможно снять на местном уровне. Топливо, финансирование. Государство готово подставить плечо ответственным хозяйствам. На проведение весенне-полевых работ в банках предусмотрено 320 миллионов рублей льготных кредитов. Но сумма станет доступна только при условии возвращения ресурсов, которыми воспользовались в 2017 году.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Стоит: посеять 2,7 миллиона гектаров яровых культур, а так же обеспечить уход на площади 1,7 миллионов гектаров озимых зерновых культур, рапса. В этом году несколько проще будет эти работы проводить. Во-первых, в прошлом году поднято на 32 % больше зяби, это упрощает работы. В этом году на 25 % больше накоплено минеральных удобрений. Путь к большому урожаю тернистый. В 2018 аграриям нужно увеличить выпуск сельхозпродукции почти на 5 %, задача вполне посильная. К выходу в поля все почти готово, осталось дождаться разрешающего сигнала от небесной канцелярии.