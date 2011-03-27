К Чемпионату мира по хоккею в 2014 году в Беларуси будет построено 22 объекта на сумму свыше 5 трлн рублей

Чемпионат мира по хоккею в 2014 году, по оценкам экспертов, обойдется в 13 млн долларов, но игра стоит свеч. Выигрыш, по самым скромным подсчетам, будет в 4 раза больше.

Это имидж спортивной страны, прямые инвестиции от аренды ледовых площадок и продажи билетов, а также колоссальная выручка за счет туристов: каждый из них в Минске ежедневно оставляет порядка 200 долларов. А к чемпионату их количество возрастет до 50 тысяч человек.

«Предстоящий чемпионат-2014, — говорит Владимир Иванович, — не столько арена для ледовых баталий, сколько поле для инвестора». На стройку претендует 3-4 иностранные компании. В топе — гостиничный бизнес. Уже есть две гостиницы с пятью звездами. К ледовому чемпионату вырастут еще 22.

Владимир Черноокий, начальник Управления бытового обслуживания населения Мингорисполкома:

Строятся объекты с участием российских, литовских, чешских инвесторов. На строительстве находятся около 22 объектов на общую сумму свыше 5 трлн рублей.

У этой гостиницы с победным названием «Виктория» появится второй корпус. Контракт с польской компанией подписали в ноябре прошлого года. Для бизнесмена Яна Миколушко этот объект — не первый.

Ян Миколушко, президент польской компании:

Нормальная экономика, нормальная развитие. Мы хотим работать с белорусскими предприятиями.

На стройку претендовали литовцы, россияне и китайцы. Ажиотаж вызвало местоположение гостиницы — ближе всех к главной ледовой арене. Не исключено, что именно здесь будут жить мировые звезды хоккея. Новая 16-этажка на голову выше собрата: вдвое больше номеров, есть бассейн, панорамный вид и огромный ресторан. Через два года виртуальность станет реальностью, как и гостиница в Лошицком парке.

Борис Крицкий, директор бизнес-центра:

Здесь появится отель «Любанский». В августе мы будем объявлять конкурс на выбор партнеров для реализации.

Марат Гродников, главный архитектор проекта:

Общая площадь объекта — 71 тысяча кв. м. Осваиваем еще около 4 гектара земли.

Марат Никитович проектировал «Чижовку-Арену». Пока вбивают сваи для второй ледовой арены для будущего чемпионата, архитектор показывает план будущего отеля — небоскреба «Три звезды». Проект этот международный: архитекторы из Польши, Турции и Беларуси. Его презентация прошла на ноябрьском инвестфоруме во Франкфурте-на-Майне. Небольшой небоскреб взял высотой.

«Магнит-Минск» — уникальный объект рядом с Национальной библиотекой — на 250 млн евро. Это здание включает в себя две башни бизнес-центра и отель. Инвестирует этот объект иранский бизнесмен. В самом центре — торговые пассажи и развлекательные залы, на крыше — сад и прогулочная терраса. В пятизвездночном отеле разместятся самые дорогие офисы — класса «А».

Сиямак Махинрад, директор иранской компании:

Беларусь имеет очень интересные потенциалы. Во-первых, это географически выгодное расположение — связующий мост между Восточной и Западной Европой, Севером и Югом Европы. Во-вторых, Беларусь имеет определенный людской потенциал. Я имею в виду высокообразованные, квалифицированные специалисты, которые являются основой любой инвестиции.