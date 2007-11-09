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Беларусь и Турция обсуждают инвестиционное сотрудничество

09 ноября 2007 14:08
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Совместный семинар проходит в Стамбуле. С нашей стороны с докладами выступают руководители ведущих инвестиционных агентств, предприятий и концернов. От Турции в форуме принимают участие более 35 компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Беларусью. По итогам планируется организовать контактно-кооперационную биржу, и переговоры с потенциальными турецкими инвесторами.

Отметим, что за январь-сентябрь текущего года двусторонний товарооборот превысил 150 миллионов долларов. В Беларуси зарегистрировано 31 предприятие с участием турецкого капитала. 
# Экономика

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