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Концерн "Белнефтехим" откроет в Молдове свое представительство

14 января 2008 09:23
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Для обсуждения этого вопроса сегодня в Кишинев с визитом отправится делегация концерна. Решение о продвижении белорусской нефтехимической продукции на молдавском рынке было принято по итогам прошедшей в Кишиневе встречи с руководством крупных молдавских фирм. Беларусь намерена увеличить объемы и ассортимент продаж. Эксперты отмечают, что спрос рынка Молдовы по таким видам продукции, как нефтепродукты, битум, полиэтилен и шины постоянно растет.
# Экономика

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