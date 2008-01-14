Концерн "Белнефтехим" откроет в Молдове свое представительство

Для обсуждения этого вопроса сегодня в Кишинев с визитом отправится делегация концерна. Решение о продвижении белорусской нефтехимической продукции на молдавском рынке было принято по итогам прошедшей в Кишиневе встречи с руководством крупных молдавских фирм. Беларусь намерена увеличить объемы и ассортимент продаж. Эксперты отмечают, что спрос рынка Молдовы по таким видам продукции, как нефтепродукты, битум, полиэтилен и шины постоянно растет.