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Белорусские и китайские специалисты модернизируют наши цементные заводы

14 января 2008 08:59
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Такая договоренность достигнута между специалистами Могилевского завода "Строммашина" и представителями партнерской китайской компании во время ее визита в Беларусь. Гости ознакомились с работой производственных цехов предприятия, оборудованием и выпускаемой продукцией. Уже в ближайшее время будет решено, позволяют ли технологические возможности завода выпускать здесь оборудование для цементных заводов. В ходе запланированной модернизации на отечественных предприятиях в 2010 году будут введены в эксплуатацию линии по производству цемента почти до двух миллионов тонн в год.
# Экономика

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