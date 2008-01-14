Белорусские и китайские специалисты модернизируют наши цементные заводы

Такая договоренность достигнута между специалистами Могилевского завода "Строммашина" и представителями партнерской китайской компании во время ее визита в Беларусь. Гости ознакомились с работой производственных цехов предприятия, оборудованием и выпускаемой продукцией. Уже в ближайшее время будет решено, позволяют ли технологические возможности завода выпускать здесь оборудование для цементных заводов. В ходе запланированной модернизации на отечественных предприятиях в 2010 году будут введены в эксплуатацию линии по производству цемента почти до двух миллионов тонн в год.