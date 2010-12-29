Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь

Об этом заявил в Минске Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Республике Беларусь Анатолий Смирнов.

В рамках Единого экономического пространства эта проблема будет решаться проще», – отметил дипломат. Весь пакет документов по ЕЭП уже подписан, и с 2012 года оно начнет действовать.

Казахстан ежегодно добывает около 80 млн. тонн нефти, к 2020 этот объем должен увеличиться до 130 миллионов тонн. Транзит нефти через Беларусь сейчас – около пяти миллионов тонн, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Республике Беларусь:

При Едином экономическом пространстве, когда маршруты поставок нефти будут согласовываться всеми членами Таможенного союза, а хозяйствующие субъекты решат необходимые финансовые вопросы, поставки нефти в Беларусь будут надежными.