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Кабинет министров утвердил статистическую государственную программу

12 сентября 2006 11:08
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Программа рассчитана на ближайшие пять лет, а на ее финансирование потребуется 12,5 млрд. рублей.

Уже в будущем году на создание единой информационной системы госстатистики планируется выделить 2,5 млрд. рублей. В результате в ведомстве намерены сократить как время, так и финансовые затраты на подготовку статистической отчетности, повысить ее качество. "Сегодня статистика соответствует международным стандартам, но методология - десятилетней давности", - заявил министр статистики и анализа Владимир Зиновский.

В Министерстве обещают перевести бумажный оборот  в электронный, и тем самым дебюракратизировать работу государственных органов власти. Уже  к 2011 году  в Беларуси планируют создать единую систему отчетности, которая будет  доступна всем властным структурам, и простым пользователям глобальной сети. Из единого реестра акционер сможет получить информацию о делах на предприятии, поинтересоваться экономическими успехами того или иного министерства. Недоступной будет только секретная информация.

Создание такой системы статистической отчетности - первая попытка организовать единый информационно-экономический ресурс  в государстве. В   результате   в ведомстве намерены  сократить как время, так и финансовые затраты на  подготовку информации,  а также повысить ее качество.   70% статистических материалов будут предоставляться  в электронном  виде.

# Экономика

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