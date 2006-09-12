Кабинет министров утвердил статистическую государственную программу

Программа рассчитана на ближайшие пять лет, а на ее финансирование потребуется 12,5 млрд. рублей.

Уже в будущем году на создание единой информационной системы госстатистики планируется выделить 2,5 млрд. рублей. В результате в ведомстве намерены сократить как время, так и финансовые затраты на подготовку статистической отчетности, повысить ее качество. "Сегодня статистика соответствует международным стандартам, но методология - десятилетней давности", - заявил министр статистики и анализа Владимир Зиновский.

В Министерстве обещают перевести бумажный оборот в электронный, и тем самым дебюракратизировать работу государственных органов власти. Уже к 2011 году в Беларуси планируют создать единую систему отчетности, которая будет доступна всем властным структурам, и простым пользователям глобальной сети. Из единого реестра акционер сможет получить информацию о делах на предприятии, поинтересоваться экономическими успехами того или иного министерства. Недоступной будет только секретная информация.

Создание такой системы статистической отчетности - первая попытка организовать единый информационно-экономический ресурс в государстве. В результате в ведомстве намерены сократить как время, так и финансовые затраты на подготовку информации, а также повысить ее качество. 70% статистических материалов будут предоставляться в электронном виде.

