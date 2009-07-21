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Итальянцы принесут в Беларусь инвестиции

21 июля 2009 17:23
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Представительный десант европейских банкиров высадился сегодня в Минске. (ВИДЕО)

В столице страны гости из Италии искали где выгодно вложить деньги. О масштабах капиталов можно лишь предполагать по количеству участников форума. Впервые за историю белорусско-итальянских отношений в Минске сразу две сотни бизнесменов.

Банковская система Беларуси сохраняет стабильность, даже когда мир лихорадит кризис. Пожалуй, это только одна причин повышенного интереса к нам зарубежного капитала. Как отметили сегодня итальянские гости, привлекает также благоприятный инвестклимат, созданный Государством, и, в целом, инвестиционная  политика страны.

Вероятно, поэтому, в ряде деловых переговоров,  особое место занимают встречи по расширению сотрудничества  и возможности  вложения  итальянского капитала. Многие приехали с  конкретными предложениями и желанием вложить деньги.

# Экономика

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