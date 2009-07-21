Около 400 игорных заведений действует в Беларуси

В настоящее время открыто 395 игорных заведений, из них 356 залов игровых автоматов и 39 казино,173 букмекерские конторы.

По состоянию на 1 июня текущего года 260 субъектов хозяйствования получили в Беларуси лицензии на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса.

- В целом Беларусь довольно насыщена игорными точками, - сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник контрольно-ревизионного отдела Министерства спорта и туризма Василий Корзун. - В каждой области действует около 40 залов игровых автоматов, несколько казино (за исключением Гродненской области, где открыто лишь одно заведение с игровыми столами) и более 20 букмекерских контор. При этом новые игорные заведения открываются в основном действующими операторами и преимущественно в регионах, а не в столице.