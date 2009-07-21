Белорусы стали реже уезжать на работу за рубеж

Чаще всего белорусские граждане уезжают работать в Россию, Чехию, Литву, Латвию, Польшу, США по таким специальностям, как строитель, рабочий в лесном хозяйстве, водитель, рабочий в промышленности, а также по студенческим программам. Об этом 20 июля на пресс-конференции в Минске сообщил заместитель начальника управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь Александр Татура. По словам Татуры, уменьшение числа белорусов, уезжающих работать за границу, связано со снижением спроса на рабочую силу за рубежом.
По официальной статистике, в 2008 году выехали за границу по трудовым договорам 6 тыс. 204 гражданина Беларуси. Лицензии на трудоустройство граждан Беларуси за границей имеют 54 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, 32 из которых зарегистрированы в Минске.
Представитель МВД считает, что «нереально подсчитать» предполагаемое число нелегальных белорусских трудовых эмигрантов. По некоторым данным, на работу за границу могут выехать около 300 тыс. граждан Беларуси.
По словам Татуры, в 2008 году в Беларусь приехало на работу 3,5 тыс. иностранных граждан. Их число увеличивается, и, как результат, только за шесть месяцев 2009 года на работу в Минск прибыло 1,5 тыс. мигрантов. В основном в Беларусь приезжают на работу из Украины, Литвы, Польши, Великобритании, США. Сфера деятельности иммигрантов — ресторанный бизнес и строительство, сообщает БелаПАН.