Инициативы Беларуси - на международном уровне

Беларусь подняла вопрос о необходимости передачи странам с переходной экономикой новых энергетических технологий.

Эта позиция нашего государства была озвучена в Нью-Йорке, в ходе встречи Постоянного представителя Беларуси при ООН Андрея Дапкюнаса с генеральным секретарем организации Пан Ги Муном. Беседа белорусского представителя с руководителем секретариата ООН состоялась в рамках встречи Пан Ги Муна с членами бюро Экономического и Социального Совета ООН.

Он сообщил подробности своей встречи с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Напомню, Беларусь выступила в ООН с инициативой расширения доступа и передачи новейших энергетических и природоохранных технологий развивающимся странам и странам с переходной экономикой.

