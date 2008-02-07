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Инициативы Беларуси - на международном уровне

07 февраля 2008 18:10
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Беларусь подняла вопрос о необходимости передачи странам с переходной экономикой новых энергетических технологий.

Эта позиция нашего государства была озвучена в Нью-Йорке, в ходе встречи Постоянного представителя Беларуси при ООН Андрея Дапкюнаса с генеральным секретарем организации Пан Ги Муном. Беседа белорусского представителя с руководителем секретариата ООН состоялась в рамках встречи Пан Ги Муна с членами бюро Экономического и Социального Совета ООН.

Он сообщил  подробности своей встречи с  генеральным секретарем ООН  Пан Ги Муном. Напомню, Беларусь выступила в ООН с инициативой расширения доступа и передачи   новейших энергетических и природоохранных технологий развивающимся странам и странам с переходной экономикой.

# Экономика

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