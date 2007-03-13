Железная опора развития экономики

В Минске открывается Международная специализированная выставка "Металлообработка-2007". Тематика ее очень обширна, она включает 14 наиболее актуальных для отрасли разделов. Свою продукцию представят ведущие станкостроительные и инструментальные предприятия из 11 стран, среди которых - Беларусь, Бельгия, Германия, Италия, Россия, Швеция и Япония.

Предприятия представят последние достижения в области станкостроения и производства металлорежущего и абразивного инструмента. Кроме того, выставка представит компоненты станков, гидро- и пневмоаппаратуру, алмазный инструмент и многое другое.