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Железная опора развития экономики

13 марта 2007 08:54
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В Минске открывается Международная специализированная выставка "Металлообработка-2007". Тематика ее очень обширна, она включает 14 наиболее актуальных для отрасли разделов. Свою продукцию представят ведущие станкостроительные и инструментальные предприятия из 11 стран, среди которых - Беларусь, Бельгия, Германия, Италия, Россия, Швеция и Япония.
Предприятия представят последние достижения в области станкостроения и производства металлорежущего и абразивного инструмента. Кроме того, выставка представит компоненты станков, гидро- и пневмоаппаратуру, алмазный инструмент и многое другое.
# Экономика

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