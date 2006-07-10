Государство поддержит добросовестных предпринимателей

За нарушение налогового законодательства предприниматели теперь будут платить меньше. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. А вот умышленное скрытие налогов будет наказываться жестче.

Малый и средний бизнес - сегодня одно из приоритетных направлений развития экономики Беларуси. В последние несколько лет предприниматели получили от государства достаточно льгот и поддержки. Оставался лишь вопрос со штрафами. Предприниматели на каждой встречи с представителями государственных органов поднимали этот вопрос. Говорили, что в такой ситуации проще откупиться от налогового инспектора, нежели платить официально. А поддерживать коррупцию и взяточничество не каждому по душе. И вот наконец долгожданный документ был подписан. Он снял самый главный и больной вопрос предпринимателей.

Если нарушение налогового закона было выявлено при проведении проверки, и предприниматель готов оплатить штраф на месте, то наказание может быть смягчено. А вот за неуплату налогов и их сокрытие предусмотрены большие штрафы.

Принятый документ, по мнению экспертов, будут способствовать более добросовестной уплате налогов представителями бизнеса. Кроме того, он исключает возможность взяточничества и коррупции среди налоговых инспекторов.