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Доверяй, но проверяй

10 июля 2006 12:15
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Белорусские военные инспектируют воинские части Словакии и совершают наблюдательный полет над Литвой. Инспекция проходит в рамках Договора об обычных Вооруженных силах в Европе и продлится пять дней. Их цель - проверка соответствия наличия ограничиваемых договором вооружений и техники государств их заявленному количеству, заявили в Министерстве обороны Беларуси. Кроме того, с 10 по 14 июля, в соответствии с положениями Договора по открытому небу, над территорией Литовской Республики состоится наблюдательный полет самолетов государств-участников - Беларуси и России.
# общество # Экономика

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