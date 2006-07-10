Жить в кредит не страшно, а удобно

Кредиты на потребительские нужды пользуются у белорусов особой популярностью. С начала года объем выдаваемых банками такого рода кредитов вырос вдвое. Специалисты связывают это, в первую очередь, улучшением качества жизни людей и увеличением реальных доходов населения. ...Жизнь в кредит. В Европе и Америке это понятие стало привычным явлением. Да и в России уже осознали, что всю жизнь копить на желаемую вещь трудно, да и не выгодно. Инфляция, хоть и не большая, но все же отражается на капитале граждан. О том, что жить в кредит не только не страшно, но даже удобно уже стали понимать и в Беларуси.

Потребительское кредитование выгодно не только банковской системе, но и населению. Одновременно решаются вопросы экономические и социальные. Развивать это направление деятельности банки Беларуси намерены и дальше.



Вскоре в Беларуси появится кредитное бюро: база данных с информацией о добросовестных и недобросовестных кредито-получателях. Это, как ожидают в Нацбанке страны, значительно сократит сроки и облегчит процедуру оформления кредита.