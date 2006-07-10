Прямой эфир

Жить в кредит не страшно, а удобно

10 июля 2006 12:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Кредиты на потребительские нужды пользуются у белорусов особой популярностью. С начала года объем выдаваемых банками такого рода кредитов вырос вдвое. Специалисты связывают это, в первую очередь, улучшением качества жизни людей и увеличением реальных доходов населения. ...Жизнь в кредит. В Европе и Америке это понятие стало  привычным явлением. Да и в России уже осознали, что всю жизнь копить  на желаемую вещь трудно, да и не выгодно. Инфляция, хоть и не большая, но все же отражается на капитале граждан.  О том, что жить  в кредит не только не страшно, но даже  удобно уже стали понимать и  в Беларуси.  

Потребительское кредитование  выгодно не только банковской системе, но и населению. Одновременно решаются вопросы экономические и социальные. Развивать это направление деятельности банки Беларуси намерены и дальше.

Вскоре  в Беларуси появится кредитное бюро: база данных с  информацией  о добросовестных и недобросовестных кредито-получателях. Это, как ожидают в Нацбанке страны, значительно сократит сроки и облегчит процедуру оформления кредита.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
10 июля 2006 12:15

В подмосковных Химках хвалят белорусский товар

10 июля 2006 12:15

Доверяй, но проверяй

07 июля 2006 13:33

В сезон отпусков растет спрос на иностранную валюту