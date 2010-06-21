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Газпром ограничил поставки природного газа потребителям Беларуси на 15% от планового объема

21 июня 2010 12:25
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Об этом сообщили Минэнерго Беларуси. В ведомстве вырабатывают меры по работе систем газоснабжения в условиях ограничения подачи российского голубого топлива.В этой связи Министерство энергетики проводит мероприятия по недопущению сбоев в энергосистеме. Тем временем, обе страны продолжают переговоры по газу. В Москве находится делегация Беларуси. К энергетическому диалогу подключилось руководство Министерства экономики и «Белтрансгаза».
# Экономика

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