Газпром ограничил поставки природного газа потребителям Беларуси на 15% от планового объема

Об этом сообщили Минэнерго Беларуси. В ведомстве вырабатывают меры по работе систем газоснабжения в условиях ограничения подачи российского голубого топлива.В этой связи Министерство энергетики проводит мероприятия по недопущению сбоев в энергосистеме. Тем временем, обе страны продолжают переговоры по газу. В Москве находится делегация Беларуси. К энергетическому диалогу подключилось руководство Министерства экономики и «Белтрансгаза».