Сотни литров воды уже несколько недель бесхозно вытекают из колонок возле украинского посольства в Минске

Посол Украины назвал поставку нефти в Беларусь из Венесуэлы стратегически важной

Очередной танкер с венесуэльской нефтью для Беларуси прибыл сегодня в Одесский порт. На борту «Минервы Софии», так называется судно, 80 тысяч тонн «Санта-Барбары».