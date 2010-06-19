Сотни литров воды уже несколько недель бесхозно вытекают из колонок возле украинского посольства в Минске

Рабочие:
В колонке поломан механизм.
Очередной танкер с венесуэльской нефтью для Беларуси прибыл сегодня в Одесский порт. На борту «Минервы Софии», так называется судно, 80 тысяч тонн «Санта-Барбары».
В украинской компании «Эксимнафтопродукт», которая выступает посредником в нефтяном транзите между нашими странами, подтвердили готовность к очередной партии сырья.
Дипломы об окончании вуза получили более 400 человек, практически каждый второй – с отличием.
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