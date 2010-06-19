Прямой эфир

Сотни литров воды уже несколько недель бесхозно вытекают из колонок возле украинского посольства в Минске

19 июня 2010 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сколько воды утекло, уже не измерить. А рычаг - разве-что для декорации.

Рабочие:
В колонке поломан механизм.

# Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
19 июня 2010 14:41

Посол Украины назвал поставку нефти в Беларусь из Венесуэлы стратегически важной

19 июня 2010 09:25

3 миллиона тонн венесуэльской нефти ждут в Беларуси в 2010 году

18 июня 2010 15:27

Торжественный выпуск в Институте государственной службы