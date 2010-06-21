Беларусь планирует рассчитаться за газовый долг с Россией в течение двух недель

Об этом сообщил первый вице-премьер нашей страны Владимир Семашко. При этом белорусская сторона выдвинула россиянам встречное требование: погасить долг за транзит газа в 217 миллионов долларов.

Владимир Семашко отметил, что переговорный процесс по газовой тематике с российской стороной идет в нужном направлении, и наметился определенный компромисс. Первый вице-премьер напомнил, что в 2006 году, когда заключался контракт по поставкам газа, обе стороны исходили из понимания того, что нужно выйти на принцип равнодоходных цен. До недавнего времени продажа газа в России была убыточной. Через три года реальная траектория движения к равнодоходным ценам гораздо ниже той, которая задана. И мы видим, что Россия не выйдет уже к 1 января 2011 года на равнодоходные цены.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Важно, что российская сторона признала, что они должны белорусской стороне 217 миллионов долларов. То есть, у нас встречные требования. Нам говорят, что мы должны доплатить за четыре месяца этого года за поставленный Беларуси природный газ. 187 миллионов долларов. Но мы говорим, вы нам не платите уже полгода за транзит. Рассчитаемся. Может быть не сегодня, но в течении двух недель рассчитаемся. Войдем в такой режим: они рассчитываются за транзит, мы рассчитываемся за полученный газ.

Напомним, Газпром сегодня с 10 утра ограничил поставки природного газа потребителям Беларуси на 15 процентов от планового объема. В этой связи Министерство энергетики проводит мероприятия по недопущению сбоев в энергосистеме.