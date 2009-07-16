Евросоюз выделил более 40 млн. евро на программу сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь»

Программа проходит в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства по трансграничному сотрудничеству (ЕИДП ТГС).

Общий бюджет программы «Латвия-Литва-Беларусь», которая рассчитана на 2007-2013 годы, составляет около 41,7 млн. евро. Эти средства будут направлены на проекты стран-участниц, конкурсное рассмотрение которых состоится осенью 2009 года. Обязательное условие для участия проектов в конкурсе — их международный характер.

Программа направлена на укрепление взаимодействия между тремя странами, углубление территориальной интеграции, содействие устойчивому социально-экономическому развитию трансграничного региона и решение общих проблем. Конкурсные проекты должны способствовать развитию бизнеса и предпринимательства, транспортных и коммуникационных сетей и услуг, сохранению исторического наследия и развитию туризма, развитию социокультурных сетей и сообществ. Будут поддержаны проекты, направленные на упрощение пограничных и таможенных процедур, развитие образования, здравоохранения и социальной сферы в трансграничном регионе, защиту окружающей среды, сообщает БЕЛТА.