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Киев запретил в Крыму менять российские рубли на гривны

11 августа 2011 09:26
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Отделения украинских банков в Крыму отказываются обменивать рубли на гривны из-за нестабильности курса российской валюты. В отделения севастопольских банков пришли директивы из Киева, запрещающие принимать российскую валюту из-за колебаний рубля на валютном рынке, сообщает РИА «Новости».Корреспондент агентства обошел несколько банков Севастополя, где пытался обменять рубли на гривны, но получил отказ. На одном из городских рынков корреспондент смог обменять валюту, но с потерей 15% от реальной коммерческой стоимости.
# Экономика

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