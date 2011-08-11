Цена на золото побила новый рекорд, превысив 1800 долларов за тройскую унцию

Обвальное падение котировок в Азии происходит под влиянием итогов предыдущего торгового дня на рынках США, где индекс Доу-Джонса опустился до самого низкого уровня за 11 месяцев.
Падением накануне закрылись и европейские рынки. Особенно сильно подешевели акции французских банков, являющихся крупнейшими зарубежными держателями облигаций проблемных стран еврозоны – Греции, Испании, Португалии и Италии. Это произошло, в частности, из-за ложных слухов о возможном понижении кредитного рейтинга Франции.