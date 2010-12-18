Эстония экономит на новогодних фейерверках

Новогодние салюты в Эстонии традиционно скромнее, чем у южных соседей — Литвы и Латвии, а в этом году самоуправления потратят на них еще меньше денег. Исключением будет лишь Таллинн.

В этом году в небо будет выпущено гораздо меньше денег, пишут эстонские СМИ. Например, в Нарве в прошлом году было потрачено на салют 70 000 крон (примерно $6 тыс.), в этом — всего 26 800 крон ($2,3 тыс.), в Пярну — не более 30 000 крон ($2,5 тыс.) вместо 50 000 ($4,2 тыс.).

Эдуард Тани, заведующий центром фейерверков:

По сравнению с другими странами мира, в Эстонии, особенно самоуправления, на фейерверки тратят гораздо меньше, чем, например, оба наших южных соседа. В Риге салюты всегда были значительно эффектнее, чем в Таллинне. Литовские самоуправления тоже тратят больше. Может быть, эстонцы по своей природе скромнее?