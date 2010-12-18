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Эстония экономит на новогодних фейерверках

18 декабря 2010 13:45
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Новогодние салюты в Эстонии традиционно скромнее, чем у южных соседей — Литвы и Латвии, а в этом году самоуправления потратят на них еще меньше денег. Исключением будет лишь Таллинн.

В этом году в небо будет выпущено гораздо меньше денег, пишут эстонские СМИ. Например, в Нарве в прошлом году было потрачено на салют 70 000 крон (примерно $6 тыс.), в этом — всего 26 800 крон ($2,3 тыс.), в Пярну — не более 30 000 крон ($2,5 тыс.) вместо 50 000 ($4,2 тыс.).

Эдуард Тани, заведующий центром фейерверков:
По сравнению с другими странами мира, в Эстонии, особенно самоуправления, на фейерверки тратят гораздо меньше, чем, например, оба наших южных соседа. В Риге салюты всегда были значительно эффектнее, чем в Таллинне. Литовские самоуправления тоже тратят больше. Может быть, эстонцы по своей природе скромнее?

Напротив, фейерверк в центре Таллинна будет стоить городу 130 000 крон ($11 тыс.), тогда как в прошлом году было потрачено 60 000 крон ($5,1 тыс.) — город решил особенным образом отметить начало 2011 года, когда Таллинн будет культурной столицей Европы, сообщает www.ctv.by со ссылкой на Eesti Rahvusringhääling.

# Экономика # Взрыв пиротехники, фейерверк

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