Владимир Макей: Они не собираются мирным образом проводить это мероприятие. Готовятся группы боевиков, закупаются теплые вещи, готовятся взрывчатые средства

На вопросы автора и ведущего программы «Картина мира» Юрия Козиятко отвечает глава Администрации Президента Республики Беларусь Владимир Макей.

Всебелорусское народное собрание – это аналог съезда КПСС, как часто пишут, или это народное вече?

КПСС представляло собой 18-миллионную партию в Советском Союзе. В стране, которая оказывала влияние на всю мировую политику. Мы – небольшая страна. Мы не претендуем на такое геополитическое влияние.

Наше народное собрание я бы не стал сравнивать с подобного рода мероприятиями.

Помните, наши далекие предки собирались на народное вече, чтобы обсудить, стоит ли объединяться с тем или иным княжеством, стоит ли идти войной на то или иное княжество. Принимались решения, а потом они претворялись в жизнь.

Я интересовался мнением делегатов. Интересовался тем, как они оценивают это собрание. Было достаточно много людей, которые принимали участие во всех предыдущих собраниях. Так вот они говорят, что нынешнее было более мощным и по духу, и по содержанию, и по форме. Оно было проведено на порядок выше.

В принципе, это и понятно. Любая страна не стоит на месте, развивается. Каждое Всебелорусское собрание соответствует той эпохе, которую переживает страна.

Но жарких дискуссий на собрании не было. Делегатов как-то отбирали, власть фильтровала? Или проблем у нас не так много?

Делегатов отбирал народ.

Насчет того, что не было жарких споров, так это не круглый стол, где дается какая-то актуальная тема для дискуссий. Делегаты были заранее ознакомлены с материалами, которые предполагалось изучать. Тщательно изучили эти материалы и заранее внесли ряд предложений, которые были учтены в итоге.

Я считаю, что в отличие от предыдущих собраний, нынешнее проходило в более живой форме. Вы и сами помните вопросы, которые звучали из зала. Это были спонтанные вопросы. В частности, насчет донорства, насчет того, что профсоюзы должны активнее работать на частных предприятиях.

Собрание соответствовало духу времени и проходило очень живо и интересно.

Но были и другие вопросы. Вы наверняка знакомы с теми, которые задавали люди, звоня на горячую линию. Это были какие-то мелкие проблемы или те, что касаются всей страны?

Были и мелкие, традиционные, но были и серьезные. О некоторых из них сказал глава государства в своем заключительном слове. В частности, о том, что последнее время 1/3 жалоб от простых людей поступает на работу судебных органов. И на работу правоохранительной системы в целом. Президент дал соответствующее поручение, чтобы в течение первого полугодия следующего года был наведен порядок в этой системе.

Я должен сказать, что есть ряд моментов, на которые, действительно, нужно обратить внимание. Эти моменты касаются и совершенствования каких-то правовых основ деятельности судебной системы и правоохранительных органов. Если та или иная судебная инстанция признала, что совершила ошибку, я считаю, что она должна ее исправить, а не замалчивать.

Есть такие заявители, которые пытаются решить свои проблемы за счет организации подобных приемов жалоб. Мы готовим соответствующее предложение Президенту. Мне кажется, будет создана абсолютно непредвзятая комиссия, которая разберется с подобными жалобами. В этом деле должна быть поставлена точка.

Весь нынешний год, и особенно вторая его часть, проходил под знаком борьбы с бюрократией. Эта кампаний была не разовой? Она будет продолжаться и в следующем году?

Президент однозначно заявил, что человек должен быть на первом месте. Эта кампания не одноразовая. Если кто-то из чиновников считает, что эта была разовая кампания, которая на этом и закончится, то он заблуждается.

По итогам предыдущего мониторинга 297 человек были наказаны. Очень многие были сняты со своих должностей. Такая жесткая требовательность сохранится впредь. Как того требует глава государства, эта работа будет постоянной.

Как раз проблемные отношения часто вспоминают оппозиционные кандидаты в президенты. Сейчас же проходит предвыборная кампания. От них какие-то запросы и сигналы Администрация получает? Иногда называются такие факты, по которым власть уже сейчас может принять решения.

Честно говоря, все их выступления оставляют удручающие впечатления. Я говорю это не только как глава Администрации, но и как простой человек. Главный посыл – это «все плохо». Второй посыл – «я приду к власти и сделаю народ зажиточным». Не говоря при этом, каким образом он это сделает.

Человек, достаточно неплохой поэт, который сейчас превратился в политического актера, провел в бегах пять лет за границей, испугавшись ответственности за растрату денег. Возвращается обратно и говорит, что он готов после прихода к власти продать России все, что нам не нужно: нефтянку, газопроводы и так далее. То, что может купить российский капитал. Он забывает при этом, что он, может быть, не вложил ни йоту своего труда в создание этой инфраструктуры.

Или предлагает раздать всю землю в частные руки. Он обещает, что будут созданы фермерские хозяйства, и мы заживем зажиточно.

Получается, что все, что мы с трудом создавали, все то, что сейчас приносит дивиденды и доходы, а это $3 млрд – экспорт продовольствия за прошлый год, мы должны сейчас разрушить и отдать в частные руки. Во-первых, вряд ли найдутся такие частные руки, которые захотят взять эти земли и трудиться от зари до зари. Во-вторых, зачем разрушать то, что и сейчас уже эффективно.

Или другой пример. Называющий себя опытным дипломатом кандидат в президенты говорит о том, что вся власть ворует, все чиновники жируют. Мне, например, это обидно. Я знаю, как требовательно относится Президент к подобного рода вещам. Ни один чиновник не уходит от наказания, если он совершает какие-то проступки. Я себя не считаю казнокрадом. Пусть он называет конкретные фамилии, если он упрекает власть в том, что она ворует.

Когда он заявляет, что дети всех чиновников учатся где-то за границей, пусть он расскажет, где учился его сын.

Или, например, заявление «видного экономиста» о том, что он создаст миллион рабочих мест. Но для этого он предлагает сначала приватизировать предприятия, в результате чего как минимум три миллиона рабочих мест будут освобождены. У нас появится три миллиона безработных. А потом он будет создавать миллион рабочих мест.

Меня удивил еще один кандидат в президенты, который призывает нас жить по христианским заповедям: «не убей», «не укради», «не лги».

Мои знакомые работают в гимназии города Минска, где он несколько дней назад выступал. Там он заявил, что надо выйти на площадь и что действующего Президента, если он сам не захочет уйти, может остановить только пуля российского снайпера. Где христианская мораль, заповеди в этом плане?

Поэтому я бы хотел, чтобы наши избиратели, а я убежден в том, что они прекрасно все наблюдают и разбираются, видели не только вот эти радужную оболочку, красивые слова, а чтобы они думали и размышляли над тем, что стоит за тем или иным словом, заявлением кандидата.

Кажется, Карл Чапек сказал как-то: «представьте, какая бы была тишина вокруг, если бы люди говорили только то, что знали». Перефразируя, я хочу сказать: «представьте, какой немой был бы телеэфир, если бы кандидаты говорили только то, что знали».

Никто особо не собирается выходить на улицы, на площадь, куда призывают альтернативные кандидаты. Каково по этому поводу Ваше мнение, мнение представителя власти?

Не хочу оценивать лично, или как представитель власти, или даже как человек, их призывы. Я хочу сказать словами их же коллег, оппозиционных политолог Карболевича, Бранчика, Класковского, которые говорят, что призывы нынешних кандидатов в президенты выйти на площадь – это признак политического бессилия. Я думаю, что эти господа не читали в свое время выдающегося русского философа Бердяева, который говорил, что всякая революция есть зло. Что в ходе революции происходит переоценка ценностей. Более того, обесценивается различие между добром и злом. Самого народа в этой революции не видно.

Площадь – это не решение проблемы. Они хотят, получив в свое время деньги на предвыборную кампанию, отработать их, спрятавшись за спины этих безусых юнцов, которых они призывают приходить на площадь. Поверьте, молодежь сейчас далеко не та, которая была даже 5-10 лет назад.

Я вчера встречался со студентами одного из вузов. Там абсолютно не приемлют подобного подхода. Я думаю, что родители, особенно матери, тоже прекрасно понимают, что значат подобного рода площади для их детей.

Более того, сейчас уже известно, что они не собираются мирным образом проводить это мероприятие. Уже готовятся группы боевиков, закупаются теплые вещи, готовятся взрывчатые средства.

Они, однозначно, нацеливают людей, своих сторонников на провокации, на создание прекрасной картинки для западного телевидения для того, чтобы потом сказать, что власть жестоко обращается со своими избирателями.

Мы это уже проходили. Я думаю, что у власти достаточно сил и средств, чтобы спокойно и достойно отреагировать на подобного рода призывы и ситуации.

Еще один интересный эпизод, который связан с Всебелорусским собрание и альтернативными кандидатами. На собрании глава профсоюзов Леонид Козик, выступая, сказал, что надо этот двухтомник с фотографиями, где отражены новые объекты, отреставрированные памятники, все, что сделано в Беларуси за последние годы, подарить альтернативным кандидатам. Чтобы они хоть посмотрели, что сделано. Ведь они уже ничего не знают, кроме «Гранд Плас» в Брюсселе, редко бывают в Беларуси. Вы будете дарить им эту книжку или нет?

«Гранд Плас», кстати, красивая площадь. Мне доводилось там как-то бывать. В 100 метрах от площади находится хороший рыбный рынок. Я думаю, что не в последнюю очередь и поэтому наши кандидаты от оппозиции ездят часто в Брюссель. Чтобы попробовать свежей рыбки.

Мне кажется, что меню брюссельских ресторанов или городская архитектура для них больше знакомы, чем архитектура наших областных центров. Не говоря уже о районных центрах, малых городах и поселках. Они больше бывают за рубежом, нежели в глубинке. Абсолютно не знают, чем живет народ, что там построено, какие в разных сферах возведены объекты культуры, предприятия. 180 – за прошлую пятилетку, 400 модернизировано. Они об этом забывают сказать.

Предложение Леонида Петровича Козика прозвучало как раз к месту. Правда, я сомневаюсь, что они примут книгу лично из моих рук или из рук другого представителя власти. Но я думаю, что им стоит ознакомиться с ней.

Президент отказался от предвыборной агитации, от предоставленного эфирного времени, которое использовали альтернативные кандидаты. Но, тем не менее, все репортажи, которые мы видим в эфире, о главе государства. Мы сравниваем с тем, что говорят альтернативные кандидаты.

Я уже говорил о том, что лично мне показалось, что доклад Президента на собрании был настолько аргументированным, убийственным, что просто прихлопнул всех этих кандидатов.

Я хочу сказать, что доклад писался не для того, чтобы прихлопнуть того или иного кандидата. Президент дал поручение, что доклад должен поставить задачи на очередную пятилетку. Поставить задачи четко, емко, ясно и доступно для простого человека.

Это не предвыборная программа Президента. Это видение Президентом того, как и каким темпами должна развиваться страна для того, чтобы мы заняли достойное место в Европе и мире в течение ближайших пяти лет.

Выступление Президента, как я уже говорил, было аргументированным, но также и эмоциональным. Много раз прерывалось аплодисментами. Несколько раз бурные аплодисменты звучали тогда, когда Президент говорил о нерешенных вопросах между Россией и Беларусью.

Вы упустили один момент. Президент на IV Всебелорусском народном собрании сказал о том, что эти конфликты с Россией как неожиданно зародились, так неожиданно и уйдут в небытие. Что и случилось.

Позавчера состоялась встреча нашего главы государства с президентом России Медведевым. Как я понимаю, очень многие проблемные вопросы в результате этой встречи были решены.

Подписано 17 соглашений о создании Единого Экономического Пространства, которое вступает в силу с 1 января 2012 года. Заявлено о том, что в перспективе мы готовы работать над созданием новой организации, Евразийского Союза. Но в перспективе подходы и руководство нашего государства состоят в том, что мы будем эффективно работать в том интеграционном объединении, которое будет давать отдачу и для Беларуси.

В настоящее время мы видим, что от Таможенного союза, от участия в создании Единого Экономического Пространства мы получим отдачу. В первую очередь речь идет о поставках углеводородного сырья в Республику Беларусь.

Все то, о чем вы сейчас сказали, укладывается в экономическую программы на следующую пятилетку.

Выступая на собрании, Ваш предшественник на посту главы Администрации, а ныне глава Академии Наук Михаил Мясникович сказал, что никогда еще Беларусь не ставила перед собой такие масштабные задачи. За пять лет экономика должна вырасти на три четверти. Сил у нас хватит на это или нет?

Действительно, задачи стоят огромные и масштабные. Нам надо прирасти почти на 70% по валовому внутреннему продукту. Мы поставили амбициозные задачи в реформировании экономики. Из уст Президента прозвучало заявление о том, что мы должны придать новый облик нашей экономике. Речь идет о создании новых производств, о внедрении новых технологий, нано- и биотехнологий, тотальной информатизации страны и о ряде других направлений.

Конечно, задачи огромные, и реализовать их будет тяжело. Именно поэтому Президент в заключительных словах своего доклада сказал, что будущее надо начинать творить уже с завтрашнего дня, засучив рукава.

Один из американских философов сказал, что уровень цивилизации определяется не богатством и образованием, не величиной городов, не обилием урожая, а обликом человека, создаваемого страной. Я бы сказал, перефразируя его, что уровень цивилизации создается и образованием, и обликом городов, и обилием урожая, но, в первую очередь, обликом человека, воспитываемым страной.

Если каждый на своем месте приложит соответствующие усилия для того, чтобы сделать нашу страну краше, богаче и комфортнее, то, я думаю, мы этого добьемся и реализуем эти цели.