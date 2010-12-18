Николай Ладутько (мэр Минска): Достижение за пять лет – все стоянки возле минских вузов заполнены автомобилями

На вопросы автора и ведущего программы «Картина мира» Юрия Козиятко отвечает председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.

Почему у нас в городе так рано елки поставили? У нас Новый год начинается 19 декабря или 1 января?

У нас Новый год начинается 1 января. А елки мы всегда ставим в это же время. Потому что у нас начинаются праздничные мероприятия заблаговременно. А этот год у нас особенный. У нас – выборы Президента страны. Выборы Президента Республики Беларусь – это всебелорусский праздник. Это праздник белорусского народа.

Итоги работы за пять лет, от III до IV Всебелорусского народного собрания неоспоримы.

Я внимательно ознакомился с предвыборными программами всех кандидатов в президенты. С удовлетворением для себя отметил, что то, что мы делали, то, что мы наметили сделать в предстоящем пятилетии, объективно, реально. Наш курс и вектор развития выработан абсолютно правильно.

В тех программах, которые вы читали, кроме критики звучат и предложения. Вы для себя оттуда никакое рациональное зерно не взяли?

Обещание – миллион рабочих мест. В нашей стране за эти пять лет миллион рабочих мест создано. Например, город Минск. Ежегодно в городе создается 35 тысяч новых рабочих мест. За пять лет – 160 тысяч. И так в каждой области.

В Минске ежегодно тысяча многодетных семей получает благоустроенные квартиры. И тысячи таких семей мы ставим на очередь для получения внеочередных квартир. Пять детей, пять человек – 100 кв метров.

Стоимость квадратного метра у нас сегодня известна. Когда трое детей – 50% оплачивает государство. Четверо – 75%. Пятеро – 100%.

Сегодня Всебелорусское собрание решило, что трое детей – 75%, четверо – 100%. А четверо детей и двое родителей – 120 кв метров.

Материнский капитал у нас работает уже на протяжении пяти лет. На протяжении Указа по поддержке многодетных семей ежегодно 1000-1100 семей в городе Минске приняли решения и пополнили свои семь третьим ребенком, четвертым.

На Всебелорусском собрании Президент сказал, что льготы для школьников, бесплатный проезд, Минск ввел первым. Кто будет компенсировать эти льготы?

Это не льгота. Это насущная потребность для города Минска. В Минске сейчас 150 тысяч учащихся школ.

И город занимает большую территорию. А крупные объекты культуры и досуга находятся в разных точках. Мы создали дополнительные условия для того, чтобы наша учащаяся молодежь могла полноценно пользоваться всеми достижениями, которые были созданы и в былые годы, и теми, которые созданы на настоящем, современной этапе развития.

Но студенты тоже хотели льготы. Это другой вопрос. У них же есть стипендии, возможность работать. Есть социальные молодежные службы. Это всегда было неотъемлемой студенческой жизнью.

Достижение за пять лет – все стоянки возле вузов заполнены. И далеко не автомобилями преподавателей.

Кстати, в городе Минске на тысячу жителей количество автомобилей самое большое. Больше, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве.

Возникают пробки. Это показатель можно привести как в положительном плане, так и в отрицательном. Пропускная способность наших дорог с учетом количества автомобилей вызывает волнение. Опасений не вызывает, но волнения – да.

Отвечая на вопросы делегатов, глава государства четко обозначил понимание, позицию. И для нас – это как руководство к действию. Город нельзя переуплотнить чрезмерным строительством различного рода объектов. Сколько бы мы подземных гаражей не построили, все равно автомобили выезжают на одну и ту же дорогу. Речь идет о рассредоточении нашего города, строительстве новых объектов уже за пределами минской кольцевой автомобильной дороги.

Город уже переуплотнили. Попытайтесь в выходные проехать по Притыцкого. Там такое движение, которое раньше было в будний день.

Реализация городских программ идет продуманно и планомерно. Для того, чтобы повысить пропускную способность наших улиц, мы планируем за пять лет в Минске построить 10 транспортных развязок.

Очень много грандиозных объектов, которые возведены или спасены, имеют прописку в городе Минске. Что еще в ближайшие годы будет построено?

В пакете наших проектов находятся крупные масштабные сооружения: культурные, спортивные, производственные. Мы завершили реконструкцию первых двух этапов Белорусского государственного цирка. Это уникальное и очень интересное сооружение.

Мы начали работы по строительству культурно-развлекательного спортивного комплекса «Чижовка-Арена». Я считаю, что с приходом этого грандиозного сооружения на данную территорию мы в «Заводской» и «Ленинский» районы вдохнем новую жизнь.

Опыт функционирования многопрофильного комплекса «Минск-Арена» показал, что мы через эти объекты создаем наше будущее, воспитываем людей. Воспитываем как физически, так и духовно. Те массовые мероприятия, которые прошли за неполный год функционирования этого объекта, показали, что решение, которое принималось на высоком уровне, было абсолютно верным. Мы получили объект мирового уровня, экстра-класса.

Мы укрепили наш международный авторитет. А этот авторитет – это будущие инвестиции в нашу экономику. Это формируется из выступлений спортсменов, культурных деятелей, наших научных открытий. Международный авторитет, международное признание – развитие экономики, уверенная продажа наших товаров на международном рынке. В конечном итоге, это наш уровень жизни.

А каток около Дворца Республики когда зальете?

Дата завершения Всебелорусского народного собрания как раз совпала с оттепелью. Те могучие идеи, которые звучали на собрании, повлияли на мороз. Он стал гораздо мягче.

Но природа берет свое. И вечером 11 декабря, в 21.00, когда на улице станет -9, начнется заливка катка. Я думаю, что в воскресенье во второй половине дня минчане смогут прийти в пункты проката коньков, куда они уже завезены. Можно уже будет насладиться катанием.

А сходки оппозиций, к которым так призывают кандидаты, где будут проходить? Тоже на коньках? Это как-то случайно совпало или это один из способов предохранить людей, чтобы они не попали в эту заваруху.

Нет. Каток работал всегда. Он всегда был на площади. Другой вопрос, что когда была плюсовая температура, его невозможно было создать.

Население должно использовать площадь, как место для массовых праздников, веселья, торжества, а не для злобы.

Вы, как мэр города, чувствуете, что выборы пройдут спокойно? Как горожане проголосуют?

Наша работа – это постоянный контакт с людьми. Об их выборе говорит то, что сделано.

В Минске построено 65 тысяч квартир, открыты три новых поликлиник, восемь школ, 15 детских садов, отреконструированы улицы. Созданы принципиально новые условия для отдыха граждан. Строится метро. В Минске за последние пять лет практически полностью обновлен парк автобусов, троллейбусов и трамваев.

Средний уровень зарплаты в $500. Минск взял этот барьер. Сегодня покупательская способность очень высокая.

И люди это все понимают и ценят. А то, что на протяжении последних пяти лет мы с вами платили 32% от реальных затрат на электроэнергию, на тепло, горячую воду, коммунальные услуги – это тоже наше достижение. И люди это понимают.

Сегодня все слои общества с разными доходами обеспечены обустроенной крышей над головой.

Город Минск за пять лет с 300 тысяч кв метров жилья капитального ремонта вышел на 600 тысяч. В 2011 году будет 700 тысяч. Таких показателей страна не имела ни в 1990 году, ни в 1985 году. Это реальное достижение той суверенной, независимой экономической политики, которая проводится на протяжении всех этих лет в нашей стране.