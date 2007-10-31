Энергетический эксперимент на Гомельщине

В Мозырском районе Гомельской области котельные в качестве топлива используют кукурузные кочерыжки.

Растительные отходы только в прошлом отопительном сезоне сэкономили бюджету района 11 миллионов рублей. Царица полей - кукуруза и в топке не на второй роли. Горит как порох: тепла даёт в два раза больше чем обычные дрова. Ещё один плюс - экологичность: при сжигании кукурузного стержня выбросы серы, углекислого газа и азота в атмосферу в разы меньше чем при использовании традиционных каменного угля и мазута.

Использование растительных отходов в качестве топлива - не ноу-хау. В степных регионах Украины кукурузой топят уже не одно десятилетие. В Швеции и Финляндии для отопления используют брикеты из растительных отходов зерновых, рапса, кукурузы, подсолнуха. В Мозырском районе на такой эксперимент пошли при первом удобном случае.

300 тонн растительного сырья закупленного в прошлом году дали около 3% от всей отпущенной тепловой энергии котельных района. Экономия за счет замещения топлива составила 37 тысяч рублей на каждую тонну стержней. Кочерыжки дешевле дров. Тонна кукурузных стержней заменяет 4 кубометра дров.

Высокая теплоотдача кукурузы решает и ещё одну проблему. В котле горит даже не просушенное лесное сырьё, которое при использовании в обычных условиях не обеспечило бы комфортную температуру теплоносителя.

Одним словом топливный эксперимент на Мозырщине удался. А поэтому уже в этом году доля тепловой энергии выработанной при сжигании кукурузы составит 30%. Для 12 котельных района уже закуплено 3 тысячи тонн этого вида топлива.

