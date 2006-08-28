Дождь прошел. Комбайны вышли на поля

С каждым днем валовой сбор зерна увеличивается. К утру 28 августа валовой сбор зерна превысил 5 миллионов 300 тысяч тонн. Средняя урожайность - 29, 3 центнера с гектара.

Намолот в Минской области - 1 миллион 462 тысячи тонн. Пока это самая большая цифра на сегодняшний день. Хлеборобы Гродненской области собрали миллион 67 тысяч, Брестской - почти 771 тысячу тонн. На счету Могилевской и Гомельской областей - соответственно 702 и почти 680 тысяч тонн нового урожая. Намолот в Витебской области - чуть более 640 тысяч тонн.

Между тем, урожай зерновых в хозяйствах Минской области, закрепленных за столичными предприятиями, уже превысил прошлогодние показатели. В 61-м сельхозпредприятии намолочено 130 тысяч тонн хлеба. Это на 12 тысяч тонн больше чем год назад. В то же время темпы уборки - ниже средних по области.