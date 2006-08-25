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О ходе уборочной кампании в регионе Президенту Александру Лукашенко доложил председатель Могилёвского облисполкома Борис Батура

25 августа 2006 14:20
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По словам губернатора, хлеборобы приступят к завершению уборки, как только установится благоприятная погода.

Дожди не останавливают хлеборобов, а лишь корректируют темпы уборочной работы.
25 августа на Могилёвщину выехали 100 дополнительных комбайнов.
Более 1 миллиона тонн зерна на полях Витебской и Могилёвской областей пока остаются неубранными.

К утру 25 августа валовой сбор зерна составил 5 миллионов 158 тысяч тонн. Средняя урожайность 29 и 3 центнера с гектара.
Намолот в Минской области составил  миллион 400 тысяч тонн. Хлеборобы Гродненской области собрали миллион 35 тысяч, Брестской - почти 748 тысяч тонн. На счету Могилевской и Гомельской областей - по 682 и 669 тысяч тонн нового урожая соответственно. Намолот в Витебской области составил почти 624 тысячи тонн.

# Экономика

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