О ходе уборочной кампании в регионе Президенту Александру Лукашенко доложил председатель Могилёвского облисполкома Борис Батура

По словам губернатора, хлеборобы приступят к завершению уборки, как только установится благоприятная погода.

Дожди не останавливают хлеборобов, а лишь корректируют темпы уборочной работы.

25 августа на Могилёвщину выехали 100 дополнительных комбайнов.

Более 1 миллиона тонн зерна на полях Витебской и Могилёвской областей пока остаются неубранными.

К утру 25 августа валовой сбор зерна составил 5 миллионов 158 тысяч тонн. Средняя урожайность 29 и 3 центнера с гектара.

Намолот в Минской области составил миллион 400 тысяч тонн. Хлеборобы Гродненской области собрали миллион 35 тысяч, Брестской - почти 748 тысяч тонн. На счету Могилевской и Гомельской областей - по 682 и 669 тысяч тонн нового урожая соответственно. Намолот в Витебской области составил почти 624 тысячи тонн.