География экспорта продукции белорусских предприятий расширяется

Не так давно была отгружена первая партия товара в Бразилию, на рынки которой долгое время было очень трудно пробиться. Сейчас БМЗ работает с Японией, Индией, Пакистаном и Сингапуром. Еще два года назад БМЗ поставлял продукцию в 40 стран мира, а сегодня география экспорта расширилась до 60 государств.
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Белорусские холодильники также завоёвывают рынок. Азербайджанская компания заинтересована в сотрудничестве с минским предприятием. К его руководству поступило предложение о создании на территории Азербайджана сборочного производства холодильников, по этому поводу уже прошли переговоры.
Проект заключается в реконструкции существующего азербайджанского завода по изготовлению кондиционеров. Самое важное сейчас - составление бизнес-плана. Казахская сторона также намерена организовать производство холодильников на своей территории. В настоящее время это предложение тоже рассматривается.