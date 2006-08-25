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География экспорта продукции белорусских предприятий расширяется

25 августа 2006 11:35
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Руководство Белорусского металлургического завода планирует создать совместное предприятие в Центральной Африке. Ранее завод поставлял свою продукцию в страны Южной и Северной Африки, а Центральная - оставалась "белым пятном" в географии экспорта.

Не так давно была отгружена первая партия товара в Бразилию, на рынки которой долгое время было очень трудно пробиться. Сейчас БМЗ работает с Японией, Индией, Пакистаном и Сингапуром. Еще два года назад БМЗ поставлял продукцию в 40 стран мира, а сегодня география экспорта расширилась до 60 государств.

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Белорусские холодильники также завоёвывают рынок. Азербайджанская компания заинтересована в сотрудничестве с минским предприятием. К его руководству поступило предложение о создании на территории Азербайджана сборочного производства холодильников, по этому поводу уже прошли переговоры.

Проект заключается в реконструкции существующего азербайджанского завода по изготовлению кондиционеров. Самое важное сейчас - составление бизнес-плана. Казахская сторона также намерена организовать производство холодильников на своей территории. В настоящее время это предложение тоже рассматривается.

# Экономика

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