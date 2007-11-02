Дни немецкой экономики - впервые в Минске

Основная часть мероприятий пройдет сегодня в здании Национальной библиотеки.

Программой запланировано проведение контактно-кооперационной биржи для белорусских и германских компаний, а также торжественное заседание с участием представителей деловых кругов и официальных лиц обеих стран.

Основная цель Дней - дать новый импульс двустороннему взаимодействию в сфере торговли и инвестиций. Представители деловых кругов Беларуси и Германии намерены определить новые формы и направления экономического сотрудничества.

По итогам 2006 года ФРГ заняла во внешнеторговом обороте Беларуси среди стран вне СНГ первое место по объему импорта, второе - по объему товарооборота и четвертое - по объему экспорта.

