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Больше строить и продавать

01 ноября 2007 11:37
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Такую задачу поставили в Мингорисполкоме.

Экономика города развивается вполне успешно. Рост объемов промышленного производства составил почти 15%. Выпуск производственных товаров  увеличился на 11%. В тоже время не выполняется ряд доведенных показателей.
Импорт продукции по-прежнему высок и не компенсируется увеличением экспортных поставок. Отрицательное сальдо внешней торговли - 2 миллиарда 700 миллионов долларов.
До конца года специалисты рассчитывают исправить ситуацию. Предприятия пищевой промышленности города не готовы к росту потребительского спроса. В первую очередь, это касается производства мясной и молочной продукции.
Кадровая политика в Минске претерпит изменения. Руководителей предприятий, систематически не выполняющих прогнозные показатели будут освобождать от занимаемой должности.

# Экономика

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